CorSport - Juve, tensione alle stelle: confronto tosto tra Sarri e Paratici, volano parole forti

"Sarri-Juve, tensione alle stelle" titola il Corriere dello Sport oggi in edicola. In riferimento al caso Emre Can, il quotidiano fa sapere che Sarri ha avuto un confronto bello tosto col ds Paratici in cui sono volate anche parole forti. L'allenatore toscano si aspettava uno sfoltimento della rosa, ma così non è stato. Sarri è uomo di campo, odia il mercato, così questa situazione ha complicato il suo lavoro. Già in un'intervista - si legge - aveva spiegato che 28 calciatori erano troppi e non gli avrebbero consentito una rotazione serena. Ma la Juve, da allora, non è riuscita a vendere nessuno e ora qualcuno, come il tedesco o Mandzukic, è rimasto fuori dalla lista Champions.