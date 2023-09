Cosa fare con Pogba al fantacalcio? Il precedente Palomino dà un aiuto

Nel trattare il tema Paul Pogba il quotidiano Tuttosport cita l'ultimo caso di doping esploso in Serie A, ovvero quello di José Palomino

Nel trattare il tema Paul Pogba il quotidiano Tuttosport cita l'ultimo caso di doping esploso in Serie A, ovvero quello di José Palomino dell'Atalanta. Un caso che, a ben vedere, fa ben sperare anche il Polpo della Juventus.

Il Tribunale nazionale antidoping lo aveva fermato per positività al Clostebol, uno steroide anabolizzante simile al testosterone, con una notifica comunicata il 26 luglio 2022. Le controanalisi il 12 agosto confermarono il tutto e da lì partì la fase difensiva del giocatore che si concluse con l'assoluzione del 7 novembre 2022: di fatto, dalla notifica di positività alla fine della vicenda passarono comunque 3 mesi e mezzo, periodo nel quale il difensore non mise piede in campo.