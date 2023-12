Cosa rischia Mourinho dopo le parole sull'arbitro Marcenaro e Berardi

Così Mourinho alla vigilia di Sassuolo-Roma. Come scrive il Corriere dello Sport, la procura federale si è già attivata

"Non mi lascia tranquillo il profilo dell’arbitro e il VAR, con lui abbiamo avuto spesso sfortuna, non abbiamo accettato sempre un determinato profilo di lavoro. Poi mi dispiace perché c’è Berardi che è un giocatore fantastico, lo amo, ma bisogna avere rispetto per gli avversari: è troppo quello che fa per prendere in giro gli altri, per far prendere i gialli".

Così Mourinho alla vigilia di Sassuolo-Roma. Come scrive il Corriere dello Sport, la procura federale si è già attivata: aveva “condonato” a Mourinho le dichiarazioni piuttosto pesanti contro Maresca, l’arbitro di Inter-Roma, ma stavolta ha aperto immediatamente un fascicolo. C’è aria di deferimento, stavolta, e quindi il vento di una nuova squalifica dopo quella di due giornate rimediata il 3 maggio per le accuse all’arbitro Chiffi.