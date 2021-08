CR7 'bloccato' alla Juventus: il City ci pensa, ma la vorrebbe gratis

La Gazzetta dello Sport fa un po' il punto sulla situazione Cristiano Ronaldo. Mendes è volato a Torino per parlare con il portoghese e, a 6 giorni dalla fine del mercato, siamo giunti al dentro o fuori. Non è ancora arrivata alcuna offerta per l'ex Real Madrid, ma sarà il Manchester City a decidere che, perso Harry Kane che rimarrà al Tottenham, un pensiero su CR7 lo sta facendo. E' il prescelto qualora gli inglesi decidessero di sostituire Gabriel Jesus con un vero centravanti. La Juventus chiede circa 29 milioni di euro, i Citizens vogliono Ronaldo a meno, forse anche a zero e questo è il primo ostacolo.