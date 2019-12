CR7 diserta la cerimonia del Pallone d'Oro: sarà a Milano per il Gran Galà AIC

Cristiano Ronaldo non sarà a Parigi per presenziare al Gran Galà AIC che si terrà questa sera a Milano dove dovrebbe essere premiato miglior giocatore dell'ultima stagione. Preferisce dare priorità a un premio dove vince senza dubbio. Ronaldo è anche nominato per il miglior gol e nel miglior undici e questa è a scusa di Cristiano per non essere a Parigi