CR7 e le accuse di stupro: "Imbarazzato alla TV davanti a mio figlio"

"Giocano con la tua dignità". Ospite di Good Morning Britain, trasmissione di punta della rete televisiva britannica ITV, Cristiano Ronaldo torna a parlare delle accuse di stupro nei suoi confronti: "È difficile, hai una compagna, una famiglia, dei bambini. Quando giocano con la tua onestà è brutto, è duro. Ricordo un giorno in cui ero a casa, facevo zapping con la mia compagna. Parlavano di me, ho sentito i ragazzi scendere le scale e ho dovuto cambiare canale. Mi sentivo in imbarazzo, ho soltato potuto cambiare il canale per evitare che Cristiano Jr. sentisse che parlavano male di suo padre".