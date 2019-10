CR7 fa lo spavaldo: "Dipendesse da me giocherei solo in Champions e con la Nazionale"

Nella lunga intervista rilasciata a France Football, Cristiano Ronaldo ha parlato anche di come affronta le partite e delle motivazioni, che continuano ad essere massime nonostante il fenomeno portoghese abbia praticamente vinto tutto nella sua carriera: "Se dipendesse da me, giocherei solo le partite di Champions League e quelle con la Nazionale. Solo i match importanti. Mi motiva di più quando c'è pressione, quando devo giocare in un ambiente difficile e c'è qualcosa in palio".