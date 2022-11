"CR7!", la Cremonese pensa a Ronaldo? Ma è un gioco social per la classifica

"CR7". E' l'inizio del video che la Cremonese questa mattina ha postato sui suoi canali social

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"CR7". E' l'inizio del video che la Cremonese questa mattina ha postato sui suoi canali social. Un allusione a Cristiano Ronaldo, da ieri svincolato, che poi si trasforma nel modo per ricordare la classifica dei grigiorossi, decisamente deficitaria dopo la prima parte di stagione. Sette, infatti, sono i punti conquistati fin qui dai ragazzi da Alvini, in 15 giornate. "Una classifica che faremo di tutto per migliorare. Un obiettivo che vogliamo fortemente raggiungere, con tutte le nostre forze. Dai Cremona!".