CR7 minimizza sulla sua assenza: "Concentrato sul mio recupero, per tornare presto"

Fa rumore l'assenza di Cristiano Ronaldo dai convocati della Juventus nel match contro l'Atalanta. Dopo i quattro gol in due gare con la maglia del Portogallo, attraverso Twitter, il portoghese ha voluto minimizzare il tutto lanciando un messaggio: "Concentrato sul mio recupero, per tornare presto".

Focused on my recovery to come back soon! pic.twitter.com/mMNcqRiJ0W