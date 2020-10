CR7 positivo, la Juve trema: sarà out per 2 partite e rischia anche di saltare il Barcellona

CR7 positivo, una notizia inattesa che ora spaventa l'ambiente Juve. Ronaldo salterà di sicuro la trasferta di Crotone (sabato) e il debutto in Champions a Kiev con la Dinamo (20 ottobre) e per giocare contro Messi dovrebbe risultare negativo (e trasmettere adeguata documentazione) entro il 21 ottobre. I precedenti in casa bianconera non spingono all’ottimismo, visto che Dybala è stato positivo per 46 giorni. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.