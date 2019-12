Cr7 sicuro: "Sono io il più forte della Serie A! Lo sarò anche l'anno prossimo..."

Cristiano Ronaldo, in una lunga intervista ai microfoni di Diletta Leotta su Dazn, ha parlato di vari temi riguardanti la sua esperienza nel mondo del calcio e nella Serie A italiana: "Il giocatore più forte in Serie A? Sono stato premiato io, quindi per adesso sono io. Vedremo chi sarà l'anno prossimo, ma conto di vincere anche l'anno prossimo. Il mio mondo è il calcio, ma per me è importante anche il mondo fuori dal calcio. Sono diventato un uomo d'affari. È normale, quando inizi a creare qualcosa di diverso ti vedono in maniera diversa