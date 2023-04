Cremonese-Atalanta, le formazioni ufficiali: out Hojlund e Lookman, ora è Zapata il titolare

I nerazzurri bergamaschi scenderanno in campo alle 15 contro la Cremonese di Davide Ballardini che vuole vendere cara la pelle

La rincorsa al quarto posto dell'Atalanta riparte dallo "Zini" di Cremona. I nerazzurri bergamaschi scenderanno in campo alle 15 contro la Cremonese di Davide Ballardini che vuole vendere cara la pelle, onorare il campionato ma soprattutto conquistare una vittoria di prestigio che permetterebbe di guardare al finale di stagione con speranza. Davide Ballardini opta per Daniel Ciofani in campo dal primo minuto affiancato da Tsadjout mentre sulle corsie laterali agiscono Pickel e Valeri. In cabina di regia spazio a Castagnetti con Meité e Benassi mezzali mentre il terzetto formato da Aiwu, Bianchetti e Lochoshvili protegge la porta di Carnesecchi. Gian Piero Gasperini lascia in panchina Hojlund e schiera la coppia colombiana Muriel-Zapata supportata da Pasalic. In difesa davanti a Musso confermati Toloi, Palomino e Scalvini mentre a centrocampo Ederson affianca De Roon con Zappacosta e Ruggeri larghi.