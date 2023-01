Cremonese-Juventus, formazioni ufficiali: fuori Rabiot, Allegri lancia tutti i suoi giovani

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Tutto pronto per la sfida delle 18.30 fra Cremonese e Juventus. Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri conferma le indiscrezioni delle ultime ore e lascia fuori Rabiot, schierando una mediana con McKennie e Fagioli ai lati di Locatelli, con Soulé e Kostic sulle corsie e Miretti in sostegno di Milik in avanti. Per la Cremonese spazio al 3-5-2, con la coppia d'attacco formata da Dessers ed Okereke. Queste le formazioni ufficiali: