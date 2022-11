Cremonese-Milan, le formazioni ufficiali: a sorpresa Thiaw dal 1'

Tutto confermato rispetto alle notizie della vigilia per quanto riguarda la formazione di Stefano Pioli.

© foto di DANIELE MASCOLO

Tutto confermato rispetto alle notizie della vigilia per quanto riguarda la formazione di Stefano Pioli che fa riposare Giroud e Rafal Leao e schiera Messias e Origi in avanti. Alvini invece si affida a Felix e Meité alle spalle dell'unica punta Ciofani. Ecco la formazione ufficiale dei rossoneri per la trasferta contro la Cremonese:

Cremonese (3-4-2-1): Carnesecchi; Aiwu, Bianchetti, Vasquez; Ghiglione, Escalante, Castagnetti, Valeri; Meité, Afena-Gyan; Ciofani. Allenatore: Alvini

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Thiaw, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré; Bennacer, Tonali; Messias, Diaz, Rebic; Origi. Allenatore: Pioli