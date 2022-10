Cremonese pronta per il Napoli: Alvini intenzionato a confermare il nuovo modulo

Alvini quasi certamente dovrà fare a meno di Chiriches ed Hendry e decidere se schierare ancora la difesa a quattro come a Lecce oppure tornare a tre.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nuovo severo esame per la Cremonese contro la capolista Napoli, scrive il Corriere dello Sport evidenziando che il tecnico grigiorosso Alvini quasi certamente dovrà fare a meno di Chiriches ed Hendry e decidere se schierare ancora la difesa a quattro come a Lecce oppure tornare a tre. La sensazione - si legge - è che la Cremonese possa riproporre lo stesso modulo visto in Via del Mare, praticamente un ritorno alla scorsa trionfale stagione con Pecchia. In attacco dovrebbe rientrare Dessers e a fargli posto sarà Daniel Ciofani.