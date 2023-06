Cremonese-Salernitana, le formazioni ufficiali: senza Dia c'è Botheim con Piatek

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Si chiude il campionato di Cremonese e Salernitana, che tra circa un'ora scenderanno in campo per l'ultima stagione. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida, con i grigiorossi di Ballardini che si mettono a tre dietro, puntando su Buonaiuto e Ciofani in attacco e con la Salernitana che si affida ancora a Piątek in avanti, senza grosse modifiche rispetto alle attese.

CREMONESE (3-5-2) Sarr; Aiwu, Chiriches, Vasquez; Ghiglione, Meité, Pickel, Galdames, Valeri; Buonaiuto, Ciofani.

Allenatore: Ballardini.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Bohinen, Kastanos; Botheim, Candreva; Piatek.

Allenatore: Paulo Sousa.