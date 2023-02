Cremonese, seduta mattutina in vista del Napoli: lavoro differenziato per tre giocatori

Seduta mattutina per la Cremonese che si prepara alla gara contro il Napoli in programma domenica alle 20:45.

Seduta mattutina per la Cremonese che si prepara alla gara contro il Napoli in programma domenica alle 20:45. Questo il report ufficiale diffuso dal club lombardo: “Grigiorossi al lavoro nella mattinata di oggi, martedì 7 febbraio, al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi”. L’allenamento è iniziato con le esercitazioni in palestra per proseguire sul campo con test atletici e lavori di tecnica individuale e a gruppi.