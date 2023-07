Criscitiello su Giuntoli: "E' già pronto Spalletti. Allegri è suo nemico giurato"

Nel suo editoriale per Sportitalia, il giornalista ed esperto di mercato Michele Criscitiello ha parlato anche di Giuntoli alla Juventus

TuttoNapoli.net

Nel suo editoriale per Sportitalia, il giornalista ed esperto di mercato Michele Criscitiello ha parlato anche di Giuntoli alla Juventus:

"Trasmissioni, prime pagine, speciali ed editoriali. il direttore non sarà liberato. De Laurentiis non perdona. La Juventus si affida a Manna. Tanti titoli abbiamo letto in tutto il mese di giugno, invece, alla fine è andata come doveva andare e come Giuntoli sapeva sarebbe andata. De Laurentiis è stato intelligente e quando, sul palco della festa, Giuntoli dice "grazie di tutto" nell'orecchio del Presidente è perché erano già d'accordo. Il 30 giugno, all'ultimo secondo del secondo tempo supplementare, puoi andare alla Juventus. 5 anni per far tornare a splendere i bianconeri. Ovviamente dovrà riuscirci già alla prima stagione, nessuno ti aspetta figuriamoci a Torino. La grande scommessa della vita per Cristiano che si presenta senza i suoi fedeli soldati, rimasti sul campo di battaglia amico che da ieri sarà nemico. Adesso Giuntoli dovrà costruirsi un nuovo staff e si è già mosso per circondarsi di gente fidata e di valore. Non deve fare il grave errore di farsi andare benne Manna, Chiellini e tutti gli altri. Attenzione, parliamo di grandi professionisti che meritano di stare alla Juventus ma appartengono alla Juve di Agnelli, a quella di Paratici e Giuntoli non può correre neanche l'1% di rischio. Allegri è un nemico giurato. Poi si diranno che si amano e si vogliono bene ma Cristiano è consapevole che il suo "paesano" Max fino all'ultimo ha sperato di far saltare l'operazione perchè Allegri ha bisogno di un Direttore come Manna e non di Giuntoli che ha già pronto Spalletti nel cassetto. Il nuovo Direttore dovrà avere la forza di fare piazza pulita. Della vecchia Juve non deve rimanere neanche più il magazziniere".