Crisi Fiorentina, da oggi scatta il ritiro punitivo per Callejon e conmpagni

(ANSA) - FIRENZE, 14 DIC - Scatterà da oggi, in un clima carico di tensioni, il ritiro 'punitivo' deciso dalla proprietà e dalla dirigenza della Fiorentina dopo la sconfitta per 3-0 subita ieri a Bergamo contro l'Atalanta. La classifica è sempre più delicata per i viola che nonostante il cambio di allenatore (da Iachini a Prandelli) hanno perso tre delle ultime quattro partite di campionato e non vincono in A dal 25 ottobre. L'allenamento è previsto nel primo pomeriggio al centro sportivo 'Davide Astori' poi scatterà il ritiro imposto da Rocco Commisso intanto fino al mercoledì quando al Franchi la Fiorentina affronterà il Sassuolo. (ANSA).