Crisi Juventus, Allegri ammette: "In 5 giorni buttato a mare lavoro di un mese e mezzo"

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa a -1 dalla gara contro lo Zenit San Pietroburgo, soffermandosi sul momento nero dei suoi: "Siamo tutti arrabbiati e dispiaciuti, in 5 giorni abbiamo buttato a mare quel che abbiamo costruito in un mese e mezzo. Eravamo tornati invece siamo ricaduti: ci deve far riflettere e dobbiamo lavorare. Su 15 gol presi ne abbiamo presi 11 in 6 partite contro squadre con cui, con tutto il rispetto, giocano dal decimo al ventesimo posto".