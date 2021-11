Crisi Juventus, Allegri si affida anche allo psicologo per risollevare la squadra

Nella giornata di ieri, durante la seduta di rifinitura in vista di Juventus-Zenit, Massimiliano Allegri si è a lungo intrattenuto a colloquio col dottor Giuseppe Vercelli, lo psicologo di casa bianconera. I due si sono parlati per una decina di minuti e probabilmente, sottolinea Tuttosport, il tecnico bianconero avrà cercato spiegazioni e soluzioni per uscire da questo complicato momento. Le ultime sconfitte in campionato hanno inevitabilmente tolto sicurezze (oltre che entusiasmo) alla sua Juventus e per ripartire servirà anche un profondo lavoro psicologico sulla testa dei calciatori.