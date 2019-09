Crisi Milan, spunta un nome a sorpresa: idea Spalletti per il Diavolo

Tuttosport oggi in edicola spiega che non sono stati dati ultimatum a Marco Giampaolo, tecnico di un Milan in crisi. Però nell'ambiente inizia già a circolare il nome di Luciano Spalletti come sostituto dell'attuale allenatore rossonero. La dirigenza, però, vuole che venga valutato il suo lavoro: tener fuori i nuovi acquisti per giocare coi soliti noti, non è più una strategia accettabile.