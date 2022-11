Cristiano Ronaldo, arriva una clamorosa offerta dall'Australia

Potremmo non essere in grado di competere finanziariamente ma possiamo farlo in altri modi.

Offerta dall'Australia per Cristiano Ronaldo. Il CEO dell'A-League, Danny Townsend ha ammesso di averci provato per l'asso portoghese, pur consapevole di non poter competere finanziariamente: "Ronaldo dice di non ricevere amore e rispetto dal Manchester United, ma sicuramente gli daremmo molto amore e rispetto in Australia.

Potremmo non essere in grado di competere finanziariamente ma possiamo farlo in altri modi. Ovviamente è un azzardo, ma abbiamo sicuramente una proposta convincente da prendere in considerazione qui in Australia" ha affermato il dirigente alla radio locale SportsFM.