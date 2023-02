Critiche a Mourinho dalla Capitale: "La Roma è sempre meno special"

Da una sconfitta con il Napoli che aveva comunque lasciato sensazioni positive alla brusca caduta di coppa contro la Cremonese

Da una sconfitta con il Napoli che aveva comunque lasciato sensazioni positive alla brusca caduta di coppa contro la Cremonese, che ha rimesso in mostra tutti i problemi. Questi sono stati gli ultimi giorni della Roma, di cui ha parlato questa mattina Il Messaggero. L'eliminazione dalla Coppa Italia ha fatto vedere l'insoddisfazione d Mourinho per quanto riguarda la qualità della rosa, dovendo quindi scegliere tra schierare alternative non all'altezza e spremere l'undici titolare su tutti i fronti fino a maggio.