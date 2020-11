Crollo del Benevento al Vigorito: vince 3-0 lo Spezia, quinto ko consecutivo

Quarto ko consecutivo in campionato per il Benevento, quinto complessivo con la Coppa Italia: la squadra di Inzaghi perde 3-0 al Vigorito contro lo Spezia senza entrare mai in partita. Vantaggio di Pobega al 30', poi due gol di Nzola a metà ripresa per una gara mai in discussione. Tanti gli interrogativi in casa sannita dopo l'ennesima sconfitta.