Crollo del Bologna: sconfitta 3-0 a Udine e frenata per la Champions

Era dal 12 novembre, vittoria della Fiorentina per 2-1 al Dall'Ara, che il Bologna non perdeva. Era addirittura dal 4 novembre, 1-0 al Milan a San Siro, che l'Udinese non vinceva. La squadra di Cioffi ha superato 3-0 la formazione allenata da Thiago Motta grazie alle reti di Pereyra, Lucca e Payero. Appena 10' nel finale per Samardzic, sempre più vicino all'addio.