Crollo Fiorentina: Prandelli parte perdendo in casa col Benevento

Termina 0-1 tra Fiorentina e Benevento, launch match dell'ottava giornata di Campionato, esordio amaro per Cesare Prandelli sulla panchina viola. Primo tempo con zero emozioni per il ritorno in panchina a Firenze di Cesare Prandelli, partita bloccata, pochi spazi per la Fiorentina grazie ad un Benevento molto attento in difesa. A 5 minuti dal termine della prima frazione Ribery s'infortuna, su un allungo il francesce si sente tirare l'adduttore della gamba destra ed è costretto ad uscire, al suo posto Saponara. Nel secondo tempo la sblocca subito il Benevento con Improta su assit di Roberto Insigne, primo gol in Serie A per l'attaccante di Pozzuoli. I sanniti tornano alla vittoria dopo quattro sconfitte consecutive.