Crollo Inter, la difesa preoccupa Inzaghi: dato peggiore solo con Gasperini-Ranieri

Sono undici i gol subiti dall'Inter dopo le prime sette giornate di campionato. Un dato preoccupante, sottolineato anche da Simone Inzaghi, che si è concentrato in modo specifico sulle nove reti incassate nelle tre gare perse contro Lazio, Milan e Udinese. Se da un lato ad allarmare può essere proprio questo - la media gol subiti dei tre ko - in generale l'avvio di campionato dei nerazzurri in questa stagione non è molto lontano da questo punto di vista rispetto al primo anno di Inzaghi e soprattutto dal secondo di Conte: anche nella stagione poi conclusa con lo scudetto, l'Inter aveva 11 reti al passivo dopo 7 gare. Con una grande differenza: la scorsa stagione i gol realizzati erano 22, in quella precedente 16. A oggi, sono "appena" 13. Per trovare un avvio peggiore rispetto a quello attuale, in termini sia di gol subiti che di differenza reti, bisogna così tornare alla complicata Serie A 2011/2012: con Gasperini prima e Ranieri poi, i nerazzurri alla settima giornata avevano già subito 14 gol, realizzandone soltanto 12.

Gol subiti dei nerazzurri dopo 7 giornate

2022/2023 - 11 gol subiti

2021/2022 - 8 gol subiti

2020/2021 - 11 gol subiti

2019/2020 - 4 gol subiti

2018/2019 - 5 gol subiti

2017/2018 - 3 gol subiti

2016/2017 - 8 gol subiti

2015/2016 - 6 gol subiti

2014/2015 - 10 gol subiti

2013/2014 - 6 gol subiti

2012/2013 - 6 gol subiti

2011/2012 - 14 gol subiti