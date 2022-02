Crollo Inter senza idee ed energie! Sassuolo devastante vince 2-0

Secondo ko consecutivo per l’Inter che dopo la sconfitta in Champions contro il Liverpool cade anche in campionato. Il Sassuolo vince 2-0 ed espugna San Siro grazie ad un ottimo primo tempo. Infatti i neroverdi indirizzano la gara nella prima frazione che chiudono col doppio vantaggio firmato Raspadori e Scamacca. Nella ripresa i nerazzurri spingono sull’acceleratore alla ricerca del gol, il Sassuolo spreca alcune occasioni per il tris. Nei minuti finali di recupero De Vrij accorcia le distanze ma il Var annulla il gol per un tocco di mano di Dimarco . Festeggia la squadra di Dionisi, mastica amaro Inzaghi.