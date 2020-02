Crollo Juve (-9 sull'anno scorso): il Napoli della scorsa stagione sarebbe a -2 dalla vetta

Il calo della Juventus (l'anno scorso alla 23esima aveva 62 punti contro i 54 attuali) sta rendendo importanti i campionati di Inter e Lazio, cosa che non è successo ad esempio nella scorsa stagione quando Allegri rese quasi negativo il cammino importante del Napoli di Ancelotti per almeno un girone o pure di più. Il Napoli infatti nella scorsa stagione alla 23esima giornata aveva 52 punti, uno in meno dell'attuale Lazio e due dell'Inter. Quello di due anni fa, invece, sarebbe addirittura in fuga Scudetto con 60 punti ed un ritmo imprendibile.