Crollo Juve! I jolly di corto muso sono finiti: l’Udinese espugna lo Stadium

Finisce sul risultato di 0-1 la sfida dello Stadium tra Juventus e Udinese, valida per la 24esima giornata di Serie A. I bianconeri crollano per la prima volta in stagione in casa propria, e vedono sfumare sempre di più il sogno Scudetto. Infatti, adesso l'Inter è distante sette punti ed ha anche una partita da recuperare. Nel match di oggi gli uomini di Allegri passano in svantaggio nel primo tempo: su punizione di Samardzic dalla trequarti, flipper in area che favorisce la zampata di Lautaro Giannetti.

Nella ripresa i bianconeri provano a rimetterla in piedi. Al minuto 59 ci riesce Arkadiusz Milik, che riceve la sponda di Rabiot dopo il corner di Chiesa e di testa batte Okoye. Tuttavia la rete viene annullata perché il pallone era uscito nella traiettoria del calcio d'angolo di Chiesa. Il forcing prosegue ma i cambi di Allegri non riescono a incidere e così si conclude la seconda frazione di gioco senza aver mai calciato in porta.