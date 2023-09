Crollo Juventus! Il Sassuolo cala il poker: clamoroso autogol finale di Gatti

Non era mai successo che il Sassuolo battesse per due volte di fila la Juventus in Serie A.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Non era mai successo che il Sassuolo battesse per due volte di fila la Juventus in Serie A. La squadra di Dionisi ci riesce al termine di una vera e propria festa del gol. Due volte i padroni di casa scappano, due volte i bianconeri riescono ad acciuffarli, senza però mai riuscire a mettere la testa avanti. Alla fine, passa, con merito e un bel pizzico di surrealismo calcistico, la formazione di casa: decisive la rete di Pinamonti e l'incredibile autorete di Federico Gatti nel finale.