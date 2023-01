Crollo Lazio, vince la Roma col braccino: i finali delle gare delle 16,30

Basta un gol alle romane per portarsi avanti al 45' delle rispettive partite. Per la Lazio rete del solito Immobile

Al Via del Mare il Lecce che era sotto 1-0 all'intervallo con gol di Immobile per la Lazio rimonta e fa due gol con Strefezza e Colombo, che segnò anche col Napoli. La Roma invece ha difeso il rigore di Pellegrini nel primo tempo. Uscito Zaniolo per infortunio e Dybala per crampi.

Lecce-Lazio 2-1 (Immobile, Strefezza, Colombo)

Roma-Bologna 1-0 (Pellegrini)