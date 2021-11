Crollo Milan a Firenze! Linea alta e pressione: trionfo viola per 4-3

Prima sconfitta stagionale per il Milan che perde 4-3 a Firenze. I rossoneri chiudono doppiamente in svantaggio il primo tempo. Al quindicesimo minuto si sblocca la gara, con la rete di Duncan che sfrutta una papera clamorosa di Tatarusanu. Angolo a favore della Viola, Tatarusanu esce e fa suo il pallone in presa alta, facendoselo però sfuggire. La palla resta in area piccola, Gabbia non interviene e per Duncan è una formalità ribadire in rete a porta sguarnita. Il raddoppio porta la firma di Saponara all'ultimo secondo del primo tempo. L'ex di giornata, da fuori area, si sposta il pallone sul destro e con un tiro a giro trova l'incrocio, portando sul 2-0 i Viola.

Nella ripresa la terza rete viola porta la firma di Vlahovic che salta Tatarusanu e infila il pallone in porta. Sembra chiusa la gara, ma in pochi minuti il Milan accorcia le distanze con una doppietta di Ibrahimovic. Bonaventura sbaglia, lo svedese recupera palla in area di rigore e non perdona, riaprendo la partita a poco più di venticinque minuti dalla fine. Qualche minuto dopo la seconda rete dell’attaccante. Theo sfonda sulla sinistra, entra in area e appoggia per il numero undici che con il sinistro, in area di rigore, spara in rete riaprendo tutto. I rossoneri provano il forcing finale per aggiuntare il gol del pari ma non ci riescono e beccano il 4-2 di Vlahovic che chiude la gara. Negli istanti finali di gara un autogol viola con Venuti che accorcia le distanze ma non basta. Festeggia la Fiorentina, cade il Milan.