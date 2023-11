Crollo Milan, ora Pioli rischia la panchina

TuttoNapoli.net

Un ko amaro, che rischia di concludere appena a dicembre la stagione del Milan in Champions League e che lascia strascichi anche per i prossimi mesi. La sconfitta del Milan contro il Borussia Dortmund è un disastro, sia dal punto di vista sportivo che economico, che mina una stagione che era partita bene ma che si sta incanalando verso scenari più che negativi per i rossoneri. Non sono serviti i 75mila di San Siro e nemmeno Jannik Sinner, scrive Tuttosport, per battere il Borussia, che vola agli ottavi e manda all'inferno il Diavolo

A San Siro il Vietnam di Pioli, la cui fiducia della società è ai minimi storici

Uno dei grandi sconfitti è anche Stefano Pioli, il tecnico del diciannovesimo scudetto, che però da ormai un anno sembra aver perso la magia. Di sicuro ha perso la fiducia della società, come scrive il quotidiano, che spiega come ora sia ai minimi storici complice l'ennesimo infortunio muscolare di una sciagurata stagione, quello di Malick Thiaw. Il match di San Siro rischia di essere il Vietnam di Pioli, che resta aggrappato alla Champions e che spera nel miracolo per passare il turno.