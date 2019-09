Crollo Roma contro una bella Atalanta: squadra di Fonseca ko in casa

Crollo inatteso della Roma. La squadra di Fonseca perde 2-0 all'Olimpico contro un'Atalanta straordinaria. Decisive nella ripresa le reti di Zapata e De Roon. Mai in partita i giallorossi, incapaci di rendersi pericolosi se non nel primo tempo con Gollini provvidenziale su Dzeko. Nella ripresa l'Atalanta confeziona in pochi minuti la vittoria.