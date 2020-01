Crollo Roma in casa! Fischi dell'Olimpico dopo la sconfitta meritata contro il Torino

Finisce 0-2 la gara tra Roma e Torino, match valevole per il 18° turno di Serie A tra i fischi dell 'Olimpico. Decisiva la doppietta di Andrea Belotti. Il Torino torna alla vittoria dopo una sconfitta e un pareggio e aggancia il Napoli in classifica



PRIMO TEMPO - Prima grande occasione per la Roma: appoggio al limite per Zaniolo che calcia con il mancino trovando una deviazione e in tuffo Sirigu riesce a negargli la gioia del gol. Il Toro, replica con Belotti, che all'8' prova il destro ad incrociare ma trova prima la deviazione in tuffo di Pau Lopez e poi il palo. Ancora gli ospiti pericolosi al 10': De Silvestri colpisce da pochi passi di testa ma trova la parata di Pau Lopez. Il Torino riesce a concretizzare al 46' con Belotti: il granata riceve in area di rigore e lascia partire un mancino che si insacca praticamente all'incrocio dei pali.

SECONDO TEMPO - I giallorossi provano a trovare la via del pareggio, ma sprecano tanto. Al 69', grande occasione per Pellegrini, che trova la grande risposta di Sirigu. All'86' arriva la rete che mette il sigillo alla gara: l'arbitro interrompe il gioco richiamato dal VAR, tocco di mano di Smalling in area di rigore dopo un contrasto con Belotti. Dal dischetto si presenta proprio il 'Gallo'' che non sbaglia e porta i suoi sul definitivo 2-0.