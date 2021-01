Crollo Roma! Ne becca 3 dalla Lazio e può tornare nella lotta quarto posto

La Lazio di Inzaghi domina e vince 3-0 il derby capitolino contro la Roma di Fonseca, valido per la diciottesima di campionato. Uno due micidiale della Lazio nel primo tempo, che nel giro di 8 minuti, mette subito in discesa la partita. È Ciro Immobile a sbloccare il match dopo un quarto d'ora, approfittando di una serie di errori della difesa giallorossa, soprattutto quello di Ibanez che in area scivola nel tentativo di spazzare e regala palla a Lazzari. Poi è Luis Alberto radoppiare, protagonista ancora Lazzari: l’esterno affonda a destra su lancio da dietro: l’ex SPAL finisce a terra e chiede rigore e scarica all’indietro per lo spagnolo, che colpisce a incrociare. A metà della ripresa arriva anche il tris della Lazio sempre con Luis Alberto, gran destro da fuori area che non lascia scampo a Pau Lopez.