Crotone, il report dell'allenamento: sala video e prove tattiche per Cosmi

Allenamento mattutino al centro sportivo per gli squali in vista della gara del “Maradona” contro il Napoli in programma sabato alle ore 15. La seduta odierna dei pitagorici è iniziata in sala video ed è proseguita sul campo con un lavoro sulla tattica, focalizzando la preparazione sul match di sabato. Per domani è in programma la rifinitura mattutina e, a seguire, Cosmi presenterà la sfida contro la squadra di Gattuso.