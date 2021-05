Crotone-Inter, formazioni ufficiali: Ounas con Simy, due novità per Conte

NAPOLI CITTA' UFFICIALE - CAMPANIA, I DATI: 1.950 NUOVI POSITIVI E 12 DECESSI, IL REPORT Sono 1.950 i nuovi positivi in Campania su circa 22mila tamponi processati. La percentuale da giorni è stabile. Sono 12 i deceduti registrati Sono 1.950 i nuovi positivi in Campania su circa 22mila tamponi processati. La percentuale da giorni è stabile. Sono 12 i deceduti registrati GIOVANILI PRIMAVERA, CHE RIMONTA: VITTORIA PER 3-2 NEL DERBY COL BENEVENTO Il Napoli Primavera ha battuto il Benevento per 3-2 nella 20esima giornata del campionato Primavera 2 al Centro Sportivo di Avellola Il Napoli Primavera ha battuto il Benevento per 3-2 nella 20esima giornata del campionato Primavera 2 al Centro Sportivo di Avellola