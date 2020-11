Crotone-Lazio, le formazioni ufficiali: Inzaghi lancia subito Immobile e Luis Alberto

Vinte le ultime perplessità, in particolare del Comune, Crotone-Lazio si giocherà regolarmente a partire dalle 15, come gara di apertura dell'ottavo turno di Serie A: per i biancocelesti subito in campo l'undici tipo, con Simone Inzaghi che dà subito spazio a Luis Alberto come titolare nonostante le polemiche tra lo spagnolo e la società dell'ultima settimana. Per i biancocelesti titolare anche Immobile, con Correa ad affiancarlo. Reina parte come titolare in porta, l'unica vera novità rispetto alla rosa 2020/21. Di seguito l'undici biancoceleste:

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Cuomo; Rispoli, Benali, Petriccione, Vulic, Reca; Messias, Simy. Allenatore: Giovanni Stroppa.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi.