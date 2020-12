Crotone, Stroppa dopo il Napoli: "Cosa mi aspetto dallo Spezia? Di giocare in 11 contro 11..."

Un solo risultato: la vittoria. Non ha alternative il Crotone di Giovanni Stroppa che domani, contro lo Spezia, dovrà ottenere i primo tre punti stagionali se vorrà ancora accarezzare il sogno salvezza. Lo sa bene il tecnico, che in conferenza ha presentato la gara di domani.

Si affronteranno due neo promosse, che valore ha questo scontro diretto? "E' stato un percorso diverso fino ad ora, lo Spezia ha dimostrato anche in questa categoria un'ottima idea di gioco e con i punti di essere dentro la zona salvezza, noi siamo in ritardo, mi tengo le prestazioni, non ultima quella con il Napoli. Domani sarà una gara molto, molto importante”.

Lei conosce bene Italiano come avversario già dalla passata stagione. Che tipo di gara potrebbe impostare contro il Crotone? “Non ho visto cambi di atteggiamento o strategici da parte loro, mi aspetto la solita gara dello Spezia e mi auguro che il Crotone non commetta errori. Sono sicuro di questo perché a livello caratteriale e di attenzione non possiamo e non dobbiamo sbagliare nulla. Inoltre mi auguro di giocare undici contro undici, a Napoli in dieci abbiamo perso le distanze”.