Crotone-Verona, formazioni ufficiali: Kalinic sfida Simy, Lasagna in panchina

La 36a giornata di campionato si chiude col match tra Crotone ed Hellas Verona. Entrambe le squadre non hanno particolari obiettivi da raggiungere, i pitagorici sono già retrocessi in serie B mentre la squadra di Juric non può più arrivare in Europa. Ecco quali sono le scelte dei due tecnici:

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Djidji; Lopes, Messias, Cigarini, Benali, Molina; Ounas, Simy.

A disposizione: Festa, Crespi, Cuomo, Golemic, Luperto, Rojas, Zanellato, Rispoli, Petriccione, Di Carmine, Vulic, Riviere.

All.: Serse Cosmi

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Pandur; Dawidowicz, Günter, Ceccherini; Rüegg, Tamèze, Ilić, Lazović; Baràk, Zaccagni; Kalinić.

A disposizione: Silvestri, Berardi, Dimarco, Veloso, Faraoni, Salcedo, Çetin, Magnani, Sturaro, Bessa, Colley, Lasagna.

All.: Ivan Juric