Cuore Benevento: in 10 ferma la Roma e va a +10 sul Cagliari terzultimo

Al Vigorito finisce 0-0 il posticipo della domenica tra Benevento e Roma, valido per la ventitreesima giornata di campionato. I giallorossi non riescono a portare i tre punti a casa nonostante la superiorità numerica dell'ultima mezz'ora per l'espulsione per doppio giallo di Glik. Finale palpitante, la Roma spinge, occasione d'oro al novantesimo con Caldirola che effettua un saltagggio miracoloso sulla linea di porta dei campani. Filippo Inzaghi viene espulso per proteste nei minuti di recupero, poi all'ultimo secondo l'arbitrio decreta un calcio di rigore in favore della squadra di Fonseca. Foulon atterrà in area El Shaarawy, ma dopo l'intervento del VAR la massima punizione viene annullata per un fuorigioco di reientro di Pellegrini.