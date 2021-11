Cuper, che disastro con il Congo: utilizza quattro slot per cambi e perderà a tavolino

La vittoria della Repubblica Democratica del Congo contro il Benin potrebbe non essere ratificata dalla CONCACAF. Secondo quanto emerge da fonti locali, infatti, il c.t. Héctor Cuper avrebbe effettuato quattro sostituzioni in quattro slot differenti, evenienza evidentemente non prevista dal regolamento. I risvolti che potrebbe avere questa disattenzione sono piuttosto pesanti: il Congo potrebbe infatti vedersi inflitta la sconfitta a tavolino, e di conseguenza rinunciare alla qualificazione al turno successivo delle qualificazioni in Qatar.