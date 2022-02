Cutrone inchiodato da un labiale. L'insulto a Cragno: "Balbuziente di m**da". Poi le scuse

Patrick Cutrone è finito nell’occhio del ciclone per via di un labiale abbastanza di cattivo gusto. Poco dopo essere stato sostituito nel match che il suo Empoli ha giocato e pareggiato per 1-1 contro il Cagliari, l’attaccante dei toscani è stato inchiodato da una telecamera che ha evidenziato un insulto rivolto al portiere avversarlo Alessio Cragno: "Ca**o di balbuziente di m**da”, il labiale che appare inequivocabile e che offende un difetto di pronuncia dell’estremo difensore.

I due calciatori si sono poi sentiti privatamente, con l’attaccante dell’Empoli che si è voluto scusare personalmente con l’estremo difensore del Cagliari per essersi lasciato scappare qualche parola di troppo. Lo stesso Cragno poi ha minimizzato l’accaduto, convenendo che si sia trattato di un episodio di campo come se ne vedono tanti.