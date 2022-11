Da Bergamo - De Roon salterà il Napoli? Recupero molto difficile per sabato

Si riducono sempre di più le possibilità di rivedere Marten de Roon a centrocampo contro il Napoli

Si riducono sempre di più le possibilità di rivedere Marten de Roon a centrocampo contro il Napoli. Il centrocampista si è allenato ancora a parte nella doppia seduta di ieri a Zingonia; lavoro differenziato anche per Zappacosta. Sono invece rientrati a pieno titolo Scalvini, che era uscito anzitempo a Empoli, e Muriel che ha scontato la squalifica ma che si è infortunato nelle ultime ore ed è in dubbio per sabato.