Da Bergamo - Muriel verso la panchina col Napoli, difficile la convocazione di Zapata

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Giordano Signorelli, giornalista bergamasco che segue da vicino le vicende di casa Atalanta. “Muriel titolare domenica? Penso che 2 giorni siano pochi per consentirgli di essere in campo, anche perché giovedì ci sarà il Lipsia. Credo che partirà dalla panchina se non sarà necessario schierarlo. Zapata non sarà pronto, sarebbe una grande sorpresa vederlo nei convocati. Magari potrebbe portarlo solo per fargli riassaporare qualche sensazione. Nazionale? L’Atalanta ha giocatori potenzialmente convocabili per il futuro, penso a Scalvini”.