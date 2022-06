Da Bergamo preannunciano un'Atalanta in discesa: "Rifondazione senza obiettivi e stimoli"

Il Corriere di Bergamo teme un'Atalanta non all'altezza delle parti alte della Serie A dopo il passaggio dai Percassi alla proprietà americana

"Un anno di assestamento, rifondazione, per un nuovo ciclo. L’altro, comunque sia, è finito". Scrive così il Corriere di Bergamo, che teme un'Atalanta non all'altezza delle parti alte della Serie A dopo il passaggio dai Percassi alla proprietà americana: "Difficile immaginarsi una Dea che rimane immobile, che si prende un anno sabbatico, in attesa del da farsi. Una squadra che, se va bene, arriva ancora tra le prime sei-otto ma, se va male, chissà. Senza obiettivi o stimoli precisi, ci sarebbe da sfoltire la rosa, ricca di esuberi senza Europa da giocare. Quindi addio a Demiral, Miranchuk, Mihaila. Il traino della vecchia guardia sarebbe Duvan Zapata, goleador della prima parte dell’ultima stagione e che valse una, due, tre Champions".