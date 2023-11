Da Bergamo - Sosta benedetta per l'Atalanta: Gasp avrà rosa quasi completa contro il Napoli

Scrive così il portale TuttoAtalanta, che fa il punto sugli infortunati in casa nerazzurra in vista della sfida alla ripresa contro la squadra di Mazzarri

La Dea sta approfittando della pausa del campionato per recuperare gli infortunati, aumentando così le sue possibilità di presentarsi a pieno regime nella prossima sfida contro il Napoli. Scrive così il portale TuttoAtalanta, che fa il punto sugli infortunati in casa nerazzurra in vista della sfida alla ripresa contro la squadra di Mazzarri: “L’Atalanta è pronta a ricevere un rinforzo significativo dal suo reparto medico, con sette degli otto giocatori infortunati che stanno lavorando duramente per tornare in campo. Tra questi, le figure di Scalvini e De Ketelaere sono particolarmente attese.

IL LAVORO DI RECUPERO

Durante la pausa, Scalvini e De Ketelaere hanno già ripreso gli allenamenti individuali sul campo, superando rispettivamente problemi di schiena e al ginocchio. La loro presenza per la partita contro il Napoli sembra ormai una certezza.

GLI ALTRI RITORNI

Non solo Scalvini e De Ketelaere, ma anche altri giocatori stanno seguendo un percorso di riabilitazione intensivo. Ruggeri, Kolasinac e Palomino, afflitti da vari acciacchi, stanno progredendo verso il recupero.

QUESTIONI PENDENTI

Holm e Toloi, leggermente più indietro nella loro tabella di marcia rispetto ai compagni, stanno lottando contro il tempo per essere pronti per la sfida contro il Napoli, nonostante i recenti infortuni.

ASSENZE CONFERMATE

Tra le file dell'Atalanta, le uniche assenze certe restano quelle di Tourè, in recupero da un grave infortunio al tendine, e di De Roon, sospeso per una partita a causa delle cinque ammonizioni ricevute in campionato.

PREPARAZIONE RIDOTTA MA INTENSA

La squadra ha visto un numero ridotto di giocatori in allenamento a causa delle convocazioni delle nazionali e degli infortuni, ma la pausa ha offerto un periodo di riposo cruciale. Dal lunedì successivo, si prevede un aumento dell'intensità degli allenamenti e una maggiore chiarezza sulla situazione degli infortunati.

Con la possibilità di avere una rosa quasi completa, l'Atalanta si prepara con rinnovato ottimismo per il prossimo impegno contro il Napoli. La pausa del campionato si è rivelata un alleato prezioso per il recupero fisico dei giocatori chiave”.